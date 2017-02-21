İzmit’te denetimler QR kodu ile yapılıyor

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün işyerlerine yönelik ruhsat kontrolleri devam ediyor.

Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, halen ruhsat almamış işyerlerini, ruhsat almaları konusunda uyararak, “ekiplerimiz şehrin dört bir yanında ruhsat denetimleri yapıyor. Yapılan kontrollerde ruhsatsız olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen iş yerleri, iş yeri açma ve çalışma yönetmeliğinin 6. maddesine göre mühürlenerek faaliyetlerine son verilmektedir. Ruhsatı olmayan esnaflarımızın cezalı duruma düşmemeleri için biran önce İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları gerekmektedir” dedi.

Ergin, denetimler sırasında iş yerlerinde tertip, düzen, hijyen kuralları, fiyat tarifeleri ve etiket kontrolleri de yapıldığını söyledi. İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, günde ortalama 60-70 yeni ruhsat verildiğini de ifade ederek, “Yeni ruhsatların hepsi QR kodlu ol arka verilmektedir. Bu ruhsatların özelliği, barkotlu olması ve her türlü bilginin yüklü olması. Cama asılı olan barkod, iş yerine girilmeden bile okutularak kontroller kısa süre içinde gerçekleştirilmektedir. Eski tip ruhsatları da yeni barkotlu ruhsatlarla değiştiriyoruz” şeklinde konuştu.