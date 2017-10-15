İzmit'te doğal gaz sızıntısı korkuttu

Edinilen bilgiye göre; Karabaş Mahallesi Rauf Orbay Sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında bir apartmanının girişinde bulunan kutuda gaz sızıntısı meydana geldi. Durumu fark eden apartman sakinleri hemen 187’yi arayıp durumu haber verdiler. İZGAZ ekipleri bölgeye gelerek yaptıkları ölçümlerde gaz sızıntısı olduğunu tespit etti.

Hemen doğal gazı kapatan ekipler itfaiye ve polise haber verdi. Bölgeye ulaşan itfaiye çevrede güvenlik önlemleri aldı. Gaz sızıntısında herhangi bir olumsuzluk olmaması nedeniyle vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Kerim YAVUZ