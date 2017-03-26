İzmit’te doğdu, Kıbrıs’ta şehit oldu

Cengiz Topel… Adı; caddelere, okullara, camilere verilen kişi. Adı; Türkiye’de tam 607 tabelada (Okul, mahalle, cadde, sokak, havaalanı) yazıyor.

Peki Cengiz Topel kimdir?

1934 yılında İzmit'te doğan Topel, Bandırma ve İstanbul'daki okullarda ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra; lise öğrenimini, Haydarpaşa Lisesi'nde başlayıp, Kuleli Askeri Lisesi'nde devam ettirir ve 1953 yılında mezun olur.

1955 yılında, Kara Harp Okulu'nu bitirir ve Asteğmen rütbesiyle orduya katılır; küçük yaşlardan beri havacılığa meraklı olduğundan, "Hava" sınıfını seçer.

Ardından, pilotaj eğitimi için Kanada'ya gönderilir ve eğitimini başarıyla tamamlayarak, 1957 yılında yurda döner. 1961 yılında, Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'ne atanan ve 1963 yılında yüzbaşılığa terfi eden Topel, 1964 yılının Ağustos ayında, Kıbrıs üzerinde caydırma amaçlı yapılan uçuşlara katılır.

Rumların Kıbrıs Türkleri'ne karşı işlediği suçları caydırmak amacıyla Türk jetlerinin Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşu yapmasına karar verildiğinde, 7 Ağustos 1964 tarihinde, Eskişehir'deki hava üssünden dört jet havalanır. İlk hedef olan Erenköy'e ulaşan jetler, Rum hücumbotlarının bölgeden ayrılmış olması nedeniyle, karadaki Rum kuvvetlerini makineli top ateşine tutar ve bölgede üç gündür direnen Türk kuvvetlerine destek olur.

Ertesi gün, 8 Ağustos'ta, Erenköy'deki Türk kuvvetlerini denizden bombalayan ve onları iki ateş arasında bırakan Rum hücumbotlarına yönelik bir keşif uçuşu gerçekleştirilir.

Hücumbotların yerinin tespit edilmesinin ardından gönderilen ilk hücum kolu, bu hücumbotları makineli top ve roket ateşine tutar. Bu sırada Malatya'dan kalkan jetler de, Erenköy'deki Rum mevzilerini bombalar. Hücumbotlara yönelik ikinci hücum kolundaki dört jette; Yüzbaşı Cengiz Topel, Üsteğmen İzzet Öztarhan, Yüzbaşı Mehmet Konedralı ile Üsteğmen Ethem Sancar bulunuyordur ve komuta, Yüzbaşı Cengiz Topel'dedir.

Antalya'ya kadar yapılan yüksek irtifa uçuşundan sonra kol, Akdeniz üzerinde alçak uçuşa başlar. Alçak uçuş yapmalarının nedeni, İngilizlerin Kıbrıs'a kurdukları radara yakalanmamaktır. Hücum kolu, alacakaranlıkta hedef bölgesine ulaşır. Bu arada, Türkler'in olası çıkartma bölgesi olarak mimlendiğinden çok ciddi biçimde savunulan Gemikonağı Limanı'ndaki hem hücumbotlardan hem de kıyıdaki çok sayıda uçaksavardan yoğun ateş açılır, jetlerimize. İlk dalışta hedefini vuramayan Cengiz Topel'in F100D jeti, ikinci dalışına hazırlanırken vurulur.

Bilinen son telsiz konuşmaları, durumu açıkça göstermektedir:

- Cengiz Yüzbaşım, uçağından dumanlar yükseliyor; atla! (Ütğm.İ.Öztarhan)

- ...

- Yüzbaşım! Cayır cayır yanıyorsun; atla! (Ütğm.İ.Öztarhan)

- Tamam, atladı. (Yzb.M.Konedralı)

- Paraşütü açıldı. (Ütğm.İ.Öztarhan)

Alevler içindeki uçaktan paraşütle atlamayı başaran Yüzbaşı Cengiz Topel, Türk yerleşim birimleri arasında bulunan, Peristeronori adlı Rum köyünün yakınından geçen bir asfalt yola iner. Tanık olan bazı Kıbrıslı mücahitlerin ifadelerine göre, hemen üzerindeki evrakları çıkarır ve yakar (Muhtemelen, yakılan bu evraklar, hedef bilgileri ve haritalardı). Bundan sonra, Türk tarafına doğru kaçmaya çalışan Cengiz Topel'in bir ciple gelen üç Rum tarafından yakalandığı ve mermisi bitene kadar çatıştığına dair ifadeler mevcuttur.

Yakalanmasının ardından ortaya atılan iddialardan hiçbiri kanıtlanamasa da, canlı olarak esir düşen Cengiz Topel, bir söylentiye göre kendisini konuşturmak isteyen Rumlar tarafından işkence edilerek ve vurularak öldürülmüş; diğer bir söylentiye göreyse, işkenceyle öldürüldükten sonra cenazesine ateş edilmiştir.

Rumlar tarafından Lefkoşa Rum Hastanesi'ne götürüldüğü ve ölüm tarihinin 9 Ağustos olarak bildirildiği, aşikardır sadece.

Cengiz Topel'in esir düşmesinin ardından pilotunu geri isteyen Türkiye, eğer teslim edilmezse, intikam saldırılarına başlayacağını açıklar. 9 Ağustos 1964 günü, BM Barış Gücü komutanının şahsen gidip pilotumuzu ziyaret edeceğini söylemesiyle ertelenen bu planlar, aynı gün gece saatlerinde Rumlar'ın radyodan Cengiz Topel'in öldüğünü bildirmesiyle rafa kaldırılır.

Pilotunun cenazesini talep eden Türk hükümeti, Rum tarafının; ertelemeleri, geciktirmeleri ve Kıbrıs'ta cenaze töreni yapılmaması gibi şartlarıyla karşılaşır. Cenaze töreninden sonra şehidin naaşını çalmakla tehdit eden Rumları engellemek için, cenazenin helikopter ile götürülmesine karar verilir.

Bu tarihte, şehidin ailesi, hala Cengiz Topel'in esir olduğunu düşünüyordur. Uçağın düştüğü gün İstanbul'a gönderilen annesi, bozulan radyolarından ve sokağa sokulmayan gazetecilerden dolayı, bir haber alamıyor ve kimsenin acılı anneye oğlunun vefat haberini vermesine izin verilmiyordur. Mebuse Topel, durumu ancak 13 Ağustos'ta, cenazede öğrenecektir.

14 Ağustos günü, başta Başbakan İsmet İnönü olmak üzere; bakanlar, kuvvet komutanları, milletvekilleri, senatörler, askeri erkan ve Cumhurbaşkanı adına Yaver Yzb. Talat Tekin'in de hazır bulunduğu bir tören düzenlenir. Aynı gün, cenaze, İstanbul'a gönderilir. Cenaze namazının kılınacağı Sultanahmet Camisi'nin önünde, mahşeri bir kalabalık vardır. Allah rahmet eylesin…

KOKPİTTE- Cengiz Topel, 1958 yılında bir uçuş öncesi F-86 uçağının kokpitinde görülüyor.

CENGİZ TOPEL- 1934 yılında İzmit’te Dünya’ya geldi, Kıbrıs’ta isabet alan uçağından atladıktan sonra şehit edildi. Türkiye’nin dört bir yanında heykelleri dikildi, adı okullara, caddelere, ilimizde havalimanına verildi.

CENAZESİ KARŞILANIYOR- Şehit Cengiz Topel’in cenazesi silah arkadaşlarının ellerinde İstanbul'a gönderilir. Cenaze namazının kılınacağı Sultanahmet Camisi'nin önünde, mahşeri bir kalabalık vardır.

TÜRK YILDIZLARI- Cengiz Topel’in şehadetinin ardından Türk Hava Kuvvetleri sürekli gelişerek yoluna devam etti. Bugün, Türkiye semaları ‘Türk Yıldızları’nın muhteşem gösterileriyle renkleniyor.