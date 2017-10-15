İzmit'te duvarlar sanat eserine dönüştürüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın kent estetiğine yönelik çalışmaları devam ediyor. Şehrin önemli meydanlarına, bulvarlarına, kent estetiğini arttırmak amacıyla çeşitli resim çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan cepheli duvarda boyama çalışması yapıldı. Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan ve Kocaeli Sanayi Odası sınırları içerisinde yer alan boş duvarın karayoluna bakan yüzünde çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar profesyonel ressamlar tarafından yapıldı. Duvara deniz, doğa, manzara ve akvaryum resimleri yapıldı. Sanatla renklenen duvarlardaki çalışmalar ilerleyen günlerde diğer noktalara da yapılacak.