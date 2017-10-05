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İzmit’te “Eğitim Güvenliğinde Kararlıyız 1” uygulaması

İzmit’te “Eğitim Güvenliğinde Kararlıyız 1” uygulaması

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Çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarını önlemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan sağlıklarını korumak ve güvenli bir ortamda gelişimlerini sürdürmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler okul çevrelerinde, kantinlerde, internet kafeler, sokak ve caddelerde “Eğitim Güvenliğinde Kararlıyız 1” uygulamasını gerçekleştirdi.

SİPAHİ UYGULAMAYI TAKİP ETTİ
Okul çevrelerinde çocukların suça sürüklenmesini engellemek korumak amacıyla, tehlikeli maddelerden korumak uzak tutmak, sağlıklı eğitim ortamını sağlamak amacıyla İzmit ilçesi okul çevrelerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, Olay Yeri İnceleme, Narkotim, Trafik Şube ve Çocuk Şube Müdürlükleri’nden oluşan karma ekiple, “ Eğitim Güvenliğinde Kararlıyız 1’’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada internet kafeler ve okul kantinlerinde kimlik kontrolleri yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Yaşar Sipahi de ekiplerle beraber yapılan uygulamaları yerinde takip etti.

Kerim YAVUZ

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