İzmit'te Eğitim-Sen'den OHAL ve YÖK protestosu

Eğitim-Sen İl Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi kapısının önünde basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 30 kişi, 'Bilim ve üniversiteleri tasfiye eden YÖK ve OHAL derhal kaldırılmalıdır' yazılı pankart açarak, protestoda bulundu. KHK ile görevlerinden ihraç edilen akademisyenler de basın açıklamasına katıldı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Temsilcisi Aslı Kayhan, "Üyelerimize yönelik söz konusu ihraçlar, özellikle emek, demokrasi, barış mücadelesinde ön safta yer alan üyelere yönelmektedir. Kurulan 'Yükseköğretim Kalite Kurulu' ile üniversitelerin şirketleşmesi, öğrencilerin müşterileştirilmesi, akademik ve idari personelin de işçileştirilmesi hızlandırıldı. Meslek liselerindeki dönüşüme paralel biçimde gençlerin işçileştirilmesini hızlandırmak amacıyla yükseköğretim alanının ikinci YÖK'ü, Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu kuruldu" dedi.



YÖK ve OHAL'in kaldırılması gerektiğini söyleyen Kayhan, şunları kaydetti:



"Organize sanayi bölgelerinde, organize sanayi bölgesi veya devlet üniversiteleri tarafından kurulan meslek yüksekokullarında öğrenim gören her bir öğrencinin işçileştirilmesi için eğitim desteği adı altında kaynak aktarılmasının önü açıldı. 18 Haziran tarihinde kabul edilen yasayla güvencesiz istihdamın kristalize hali olan 50/d ile istihdam haline getirilmekte, doktoralı araştırma görevlilerinin sadece yüzde 20'si yardımcı doçentliğe yükselebilmekte, 'Doktora Sonrası Araştırmacı' adı altında esnek ve güvencesiz istihdamın kapıları ardına kadar açılmakta, performans denetimi akademik yükselmenin temel kriteri olmakta, fen ve mühendislik bilimlerindeki son sınıf lisans öğrencilerinin özel sektörde çalışması zorunlu kılınmaktadır. Üniversiteye giriş sisteminde temel sosyal ve fen bilimlerinin ağırlığı azalmıştır. Son hafta içinde ise doçentliği değersizleştirici bir girişim başlatılmış bulunmaktadır. YÖK ve OHAL kaldırılmalı, bilim ve özgür düşünme esas olmalıdır."