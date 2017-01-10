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İzmit'te encümen kararları 

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İzmit'te encümen kararları 
İzmit Belediyesi Encümeni haftalık toplantısını dün yaptı. Emine Zeybek başkanlığındaki Encümen’in toplantısına CHP’li üye Veli Beyaztaş, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek katılmadı.

Yazı İşleri Müdürlüğü görevinden alınan Melike Baydar da Encümen toplantısına son kez katıldı.

İŞ MERKEZİNDE 4 DÜKKÂNA YIKIM

İzmit Belediyesi Encümeni, Tepeköy Mahallesi’ndeki Bayındırlık İş Merkezi içinde bulunan Hüsnü Kandaloğlu, Coşkun Kudat, Ömer Keleş, Murat Baylan’a ait işyerlerinde planlara aykırı tadilat yapılan alanların yıkılmasına karar verdi. Turgut Mahallesi’ndeki Şakir Durna’ya ait binaya da 3.100 TL ceza uygulandı.

Şennur YILDIZ

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