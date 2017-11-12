İzmit'te esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timlerince yapılan uygulamada Yeni Cuma Camii çevresinde durumundan şüphelenilen S.D. isimli şahıstan ve akşam saatlerinde tren garı mevkiinde yapılan uygulamada F.Ç. isimli şahsın kullandığı araç içerisinden 5 parça halinde toplamda 15 gr esrar maddesi ele geçirildi.

Halkevi bölgesinde şüphelenilen O.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslar gerekli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kerim YAVUZ

