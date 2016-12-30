  • BIST 77.903
  • Altın 131,373
  • Dolar 3,5219
  • Euro 3,7040
  • Kocaeli 1 °C

İzmit'te ev ve işyerlerini su bastı

»
İzmit'te ev ve işyerlerini su bastı
İzmit'te yoğun yağmur yağışının ardından bir çok ev ve iş yerini su bastı. Binaların zemin ve bodrum katlarını sular basarken, araçlar sularla kaplı yollarda güçlükle ilerledi.

Dün gece zaman zaman karla karışık yağan yağmur nedeniyle Yahya Kaptan ve Sanayi mahallelerinde bir çok ev ve iş yerini su bastı. Zemin ve bodrum katta bulunan ev ve iş yerleri sular altında kalırken, vatandaşlar eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca motorlarla suları çekti. Yahya Kaptan Mahallesi'nde vatandaşlar apartman önünde biriken sular nedeniyle ayaklarına poşetler bağlayarak binalara girebildi. Araçlar su birikintilerinde güçlükle ilerledi. Yahya Kaptan Mahallesi sakinlerinden Ali Özkan, "Gece boyunca yağmur yağdı. Binaların zemin katları sularla doldu. Binaların altındaki elektrik panolarına kadar sular geldi. Belediye ekiplerinin çalışması yetersiz kaldı. Yağmur suları kanalizasyon sularına karıştı" diye konuştu.

Sanayi Mahallesi Gürtay Sokak'ta bulunan evindeki eşyaların kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Çetin Kadayıf da, "Gece devam eden yağışta evimin içerisine su girdi. Eşyalarım kullanılmaz hale geldi. Sanayi Mahallesi'nin hemen hemen her sokağı sularla kaplı. Birilerinin bizlere sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

izmitte-ev-ve-isyerlerini-su-basti_8067_dhaphoto1.jpgizmitte-ev-ve-isyerlerini-su-basti_8067_dhaphoto6.jpgizmitte-ev-ve-isyerlerini-su-basti_8067_dhaphoto7.jpgizmitte-ev-ve-isyerlerini-su-basti_8067_dhaphoto10.jpg

Bu haber toplam 12 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kar timi 24 saat iş başında29 Aralık 2016 Perşembe 15:12
  • O ilçede okullar tatil29 Aralık 2016 Perşembe 13:55
  • Huzurevi sakinleri yılbaşını kutladı29 Aralık 2016 Perşembe 13:40
  • TDBB, Türkçe sınıflar için kolları sıvadı29 Aralık 2016 Perşembe 13:29
  • Büyükşehir’den kimsesizlere yardım eli29 Aralık 2016 Perşembe 13:06
  • İzmit beyaza büründü29 Aralık 2016 Perşembe 12:41
  • Başkan Üzülmez’den engelli vatandaşlara yeniyıl hediyesi29 Aralık 2016 Perşembe 12:31
  • Diriliş kampına gençler akın etti29 Aralık 2016 Perşembe 11:59
  • Körfez Belediyesi bin 200 çifti evlendirdi29 Aralık 2016 Perşembe 11:48
  • Körfez’de 3 bin fidan toprakla buluştu29 Aralık 2016 Perşembe 11:29
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Tramvay’da hedef: 21 Nisan
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti