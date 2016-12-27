  • BIST 76.803
  • Altın 129,434
  • Dolar 3,5197
  • Euro 3,6784
  • Kocaeli 3 °C

İzmit'te evlerin kapıları tek tek çalındı

»
İzmit'te evlerin kapıları tek tek çalındı
İzmit Belediyesi tarafından kurulan Hizmet Kapınızda ekibi, mahalle ve köylerdeki evlerin kapılarını çaldı. 

Mahallerdeki sorunların tespit edilmesi, vatandaşların istek ve şikayetlerin dinlenmesi için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hizmet Kapınızda ekibi sadece evleri değil iş yerlerini de ziyaret ediyor. Görevlilerce, yıl içinde 2 binden fazla iş yerine gidilerek esnafların istek, şikayet ve önerilerini içeren anket çalışması yapıldı. Yaklaşık 2 ay içinde 50 köyde 5 bin 222 hanenin kapısını da çalan Hizmet Kapınızda ekibi, Ocak ayından günümüze kadar 31 mahallede 80 binden fazla haneyi ziyarete ederek vatandaşlarla bire bir görüşmelerde bulundu. Ziyaretlerini sürdüren ekip, kapısını çaldıkları vatandaşlara belediye çalışmaları ile ilgili tanıtım broşürü, gazete ve dergiler vererek, istek, şikayet ve önerileri dinleyerek bunları kayıt altın alıyor.

Ziyaretlerle ilgili bilgiler veren yetkililer, "İzmit Belediye Başkanımızın talimatıyla 2011 yılında kurulan ekibimiz ilk etapta 52 mahallede 125 bin 749 hanenin kapısını çalmıştı. Köylerin de belediyemize dahil olmasıyla ziyaretlerimizi kırsal alanda da devam ettirdik. Ev ziyaretlerinin ikinci turunda da 80 binden fazla haneye gittik" dedi.

Bu haber toplam 973 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir'den yatalak yaşlı kadına yardım eli27 Aralık 2016 Salı 11:11
  • Yılbaşında hava nasıl olacak?27 Aralık 2016 Salı 11:00
  • Engelli öğrenciler 15 Temmuz’u böyle resmetti27 Aralık 2016 Salı 10:45
  • İzmit'te evlerin kapıları tek tek çalındı27 Aralık 2016 Salı 09:58
  • Suriyeli çocuklar için atkı ve bere örüyorlar27 Aralık 2016 Salı 09:04
  • Mehmet Akif Ersoy’u anma programı26 Aralık 2016 Pazartesi 19:10
  • Ciğerinin yarısını amcasına verdi26 Aralık 2016 Pazartesi 18:35
  • Gölcüklü öğrencilerden askerlere mektup26 Aralık 2016 Pazartesi 16:49
  • Sporcu sağlığı performans test ve analiz merkezinde yoğun çalışma26 Aralık 2016 Pazartesi 15:56
  • Hava muhalefetine rağmen üst yapı hizmetleri devam ediyor26 Aralık 2016 Pazartesi 15:41
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Topel’in peşini bırakmayalım
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti