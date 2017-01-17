  • BIST 82.013
  • Altın 147,317
  • Dolar 3,7764
  • Euro 4,0271
  • Kocaeli 2 °C

İzmit'te evlilik okulu var

»
İzmit'te evlilik okulu var
İzmit Belediyesi tarafından açılan evlilik okulunda bir yılda 339 çift eğitim aldı. 

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın talimatıyla açılan evlilik okunda, bir yılda 339 çift eğitim aldı. Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki evlilik okulunda eğitimlerin her Cumartesi günü olduğunu söyleyen yetkililer, “Evlilik okuluna, belediyemizim evlendirme memurluğuna evlenmek için başvuran çiftler geliyor. Okulda çiftlere iletişim, hukuk ve sağlık alanında eğitim veriliyor. Amacımız, ailenin milli, manevi ve toplumsal önemini yeni evlenecek çiftlere anlatıp gelecekte doğabilecek sorunlara engel olma, evlilikte iletişim konusunda bilinci artırma, aile yönetimi ve eş uyumu konusunda bilgilendirmektir” dediler.

Evlilik Okulunda 2016 yılında derslere katılan arasında yapılan çekilişlerle çiftlere akşam yemeği, sinema bileti, çeyrek altın gibi hediyeler verildi, eğlenceli yarışmalar yapıldı ve toplu kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Bu haber toplam 50 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski dantellerinizi atmayın16 Ocak 2017 Pazartesi 20:46
  • İsrail hapishanelerinde 360'ı çocuk 7 bin Filistinli var16 Ocak 2017 Pazartesi 17:38
  • Darıca Belediyesi hurda araç temizliği yaptı16 Ocak 2017 Pazartesi 16:39
  • Gebzelilere nefes yönetimi eğitimi16 Ocak 2017 Pazartesi 13:33
  • Muhtarlar kültür gezisinde buluştu16 Ocak 2017 Pazartesi 13:32
  • Büyükşehir personeli, engellilerle empati kuruyor16 Ocak 2017 Pazartesi 13:31
  • İzmit’te gazetecilere mancarlı pide ikramı16 Ocak 2017 Pazartesi 13:28
  • Kartepe Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı16 Ocak 2017 Pazartesi 13:25
  • Minik gazeteciler, Başkan Üzülmez'le röportaj yaptı16 Ocak 2017 Pazartesi 13:23
  • Özgür Kocaeli muhabirine 'özel' ödül16 Ocak 2017 Pazartesi 12:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti