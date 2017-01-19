İzmit'te FETÖ soruşturmasında 7 kişi adliyeye sevk edildi

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında görevden ihraç edilen polislerin de bulunduğu 3'ü kadın 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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