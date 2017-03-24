İzmit'te fuhuş operasyonu!

İzmit'te düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık yaptığı tespit edilen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmit’in Topçular Mahallesi’nde bulunan bir evde fuhuş yapıldığına dair ihbar alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olan evi takibe aldı. Yapılan takibin ardından emniyet ekipleri söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan M.Y. isimli şüphelinin fuhuş fuhuş yaparak geçimini sağlayan bazı kadınların telefon numaralarını para karşılığında dağıttığı, bazı müşterileri ise bizzat kendisinin fuhuş yapılan bu adreslere para karşılığı götürerek fuhşa aracılık ettiği tespit edildi.

Ayrıca M.Y.’nin fuhuş için müsait evi olmayan bayanlara ise kendi ikametinde müşteri temin ederek fuhuş yaptırdığı, bu şekilde N.E.A ve S.G isimli hayat kadınlarına fuhuş amaçlı müşteri ve yer temin ederek geçimini sağladığı öğrenildi. Yapılan arama neticesinde şahsın üzerinde hayat kadınlarının isimlerinin ve numaralarının yazılı olduğu not kağıtlarına el konuldu. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlaması ile adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.