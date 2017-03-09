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İzmit'te gazeteciler bisikletlerine kavuştu

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İzmit'te gazeteciler bisikletlerine kavuştu
İzmit Belediyesi, bir ilke daha imza atarak Kocaeli’de görev yapan gazetecilere bisiklet hediye etti. 

"Haydi Bisikletle Habere" sloganı kapsamında aktif olarak muhabirlik yapan Kocaeli genelindeki yaklaşık 200 gazeteciye bisikletleri düzenlenen törenle teslim edildi. Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndaki bisiklet dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Drç Nevzat Doğan’ın yanı sıra Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Örgev ile gazeteciler katıldı. Başkan Doğan bisiklet dağıtımından önce gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Bisiklet dağıtım töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Bu şehrin bizde hakkı var. Her zaman daha iyi ne yapabiliriz düşüncesiyle çalışıyoruz. 2009 seçimlerinde adaylık projelerimden birisi “İzmit’i Seviyorum Bisiklete Biniyorum” projesiydi. Seçilir seçilmez de hemen projeyi hayata geçirmeye başladık. Bu konuda çok eleştirildim. Sabırla çalıştık, bisiklet yolları, bisiklet durakları yaptık. Akıllı bisikleti İzmit’e getirdik. Bisiklet eğitim pisti yaptık. 70 binden fazla kişiye bisiklet eğitimi verdik. 2012 yılından beri her yıl 5 bin öğrenciye bisiklet veriyoruz. Geçtiğimiz yıldan itibaren de öğrencilerle birlikte 5 bin öğretmenimize de bisiklet vermeye başladık. Bu seneyle birlikte dağıtılan bisiklet 50 bini geçecek. İzmit’i seviyorum bisiklete biniyorum, artık Türkiye’ye örnek oldu. Artık Türkiye’yi seviyorum, bisiklete biniyorum diyoruz. Siz basın mensupları her yerde bizim dilimiz, sesimiz oluyorsunuz. Gerçekten zor bir iş yapıyorsunuz. Yaptığınız işin zorluğunu biliyorum, sizlere her zaman destek olmaya çalıştık” dedi.

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