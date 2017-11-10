İzmit’te Genç Vefa söyleşileri başladı 

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Vefa etkinliklerinin ilki Muallim Naci Anadolu Lisesi 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Televizyon Programcısı Buse Biçer ’in moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazeteci Saadet Oruç konuşmacı olarak katıldı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Ak Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan Belediyesi Başkan Yardımcısı Güray Oruç da takip ettiği etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdiler.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, “İzmit Belediyemizin geçen yıldan itibaren başlattığı bu etkinlik vefa kavramının gençlerimiz arasında daha da iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu güzel etkinlik için Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da yaptığı konuşmada, “Ne yaparsak onu görürüz. Bunu hiç unutmayın. Siz ne yaparsanız anne babanıza, yarın da çocuğunuz da onu size yapar. Çünkü o size bakacak. Bizim inancımız, geleneğimiz, göreneğimiz, değerlerimiz hep vefa üzerine kuruludur. Vefayı sakın İstanbul’daki bir semtin adı ile karıştırmayın. Bazı sıkıntılarımız, sorunlarımız olsa da, bugün bayrağımız özgürce dalgalanıyor, bayrağımız asılı, İstiklal Marşımızı rahatça söyleyebiliyor” şeklinde konuştu.

“Bugün Suriye’de, Arakan’da, Filistin’de bir çok yerde böyle fırsat yok” diyen Başkan Doğan, “O zaman bize bu ortamları sağlayanlara vefa duyacağız. Eğer 1071 Malazgirt’te Sultan Alpaslan ve oradaki Türk ordusu olmasaydı burada olabilir miydik? Fatih Sultan Mehmet olmasaydı, İstanbul bizim olur muydu? Ya da Çanakkale’deki o kahramanlar olmasaydı, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmasaydı biz böylesine öğür olabilir miydik.15 Temmuz’da Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı sizin gibi vatanını, bayrağını, devletini seven gençler olmasaydı biz burada olabilir miydik? Atalarımıza, büyüklerimize çok şey borçluyuz. Borcumuzu da çok çalışarak, ülkemizi daha da ileriye götürerek ödeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Televizyon Programcısı Buse Biçer de konuşmasında, “Eğitim hayatında vefayı daha fazla görüyoruz. Öğretmenlerimizin ellerini öpüyoruz. Bizlere anne babalarımızdan sonra en büyük emekleri onların oluyor. Vefanın mili ve yerli duygusuna çok önem veriyorum. Vefanın en büyük örneğini bu millet 15 Temmuz gecesindeki duruşuyla sergiledi ve sergilemeye devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazeteci Saadet Oruç da Vefa Söyleşisinde şunları söyledi: “2002 yılından Fransa’ya gittim ve 2013 yılında bambaşka bir memleket algısıyla geri döndüm. 15 Temmuz hain kalkışmayı yapanlar vefadan hiç nasibini almamışlar. FETÖ terör örgütü üyelerinin biraz vefa duygusu ve manevi değerleri olsaydı böyle bir hainliğe girişmezlerdi. 15 Temmuz Türkiye’nin en karanlık gecesidir. Memleket için dertli olmanız, sizi yetiştiren var eden topraklar, kültür için, o aidiyet sizi gerekli adımları atmaya mecbur kılar. Bir şeyin içerisindeyken onun kıymetini anlamazsınız. Ben 11 yıl Paris’te gazetecilik yaparken Türkiye’yi çok özledim. İş gereği çok fazla seyahat ettim. Dönüp dolaşıp geleceğiniz yer doğup, büyüdüğünüz ve sizi oluşturan topraklardır. Memleket duygusu, vefa duygusu kelimelerle anlatılacak bir şey değildir.”