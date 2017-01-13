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İzmit’te geri dönüşüm konteynırları yıkanıyor

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İzmit’te geri dönüşüm konteynırları yıkanıyor
İzmit Belediyesi tarafından geri dönüşüm konteynırları yıkanıyor.

İzmit Belediyesi tarafından mahallelere konulan geri dönüşüm konteynerleri belirli aralıklarla yıkanıyor.
 Zamanla kirlenen konteynırların bulundukları bölgelerde yıkandığını söyleyen yetkililer, ”Yıkama işi özel araçla mahallelere gidilerek yapılıyor. Günde ortalama 50 konteynır yıkanarak dezenfekte ediliyor. Yıkama işi bütün konteynırlar bitene kadar devam edecek” dediler.

İlgililer, vatandaşlardan geri dönüşüm konteynırlarına evsel ve inşaat atığı atmamalarını istediler. Bu arada geri dönüşüm toplama ve taşıma işi yapan 40 personele soğuk hava şartlarına dayanıklı kışlık kıyafetleri dağıtıldı. 15 araçla gerçekleştirilen geri dönüşüm çalışmalarında görev yapan personellerin dağıtılan kıyafetlerle yağmur ve kar gibi kötü hava şartlarından etkilenmeyecekleri kaydedildi.

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