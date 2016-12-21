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İzmit'te Gripin coşkusu!

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İzmit'te Gripin coşkusu!
Ünlü rock grubu Gripin, hayranlarıyla Hayal Kahvesi Kocaeli Sahnesi'nde buluştu.

Son çıkardıkları "Beni Boş Yere Yorma" single'ından sonra yeni albüm kayıtlarına hızlıca devam eden Gripin grubu diğer yandan da konserlerine devam ediyor.

Böyle Kahpedir Dünya,Aşk Nereden Nereye,Beş, Durma Yağmur Durma, Vazgeçtim Ben Bugün, Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar, Sen Gidiyorsun, Neden Bu Elveda, Bir Cevabım Var mı? gibi birbirinden hit şarkılarını seslendirdikleri, muhteşem sahne performanslarıyla Kocaeli Hayal Kahvesi'nde sevenleriyle buluştu.

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