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İzmit'te günde kaç kilometre yol süpürülüyor?

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İzmit'te günde kaç kilometre yol süpürülüyor?
İzmit’te günde ortalama 450 kilometre yol süpürüldüğü açıklandı.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokakların süpürme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, başta ana caddeler olmak üzere Yürüyüş Yolu  dahil şehrin bir çok noktasının her gün düzenli şekilde 6 adet süpürme aracıyla süpürüldüğünü belirterek, “Günde ortalama 450 kilometre yol en modern araçlarla süpürülmektedir. Araçlardan  ayrı olarak süpürge ekiplerince de çalışma yapılmaktadır” dediler.

YENİ ÇÖP KOVALARI

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, şehrin muhtelif yerlerinde eskiyen çöp kovalarının yenileriyle değiştirildiğini de  ifade ederek, “Zamanla yıpranan ve kullanılmaz hale gelen çöp kovalarını yenileriyle değiştiriyoruz. Vatandaşlardan, çöp kovalarını daha itinalı kullanmalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.Belediye ekiplerince İnönü Caddesi, Hürriyet ve Cumhuriyet Caddelerinde 20 adet yeni çöp kovası konuldu.

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