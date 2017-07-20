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İzmit'te hafriyat kamyonu küle döndü

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İzmit'te hafriyat kamyonu küle döndü
İzmit'te meydana gelen olayda bir hafriyat kamyonu küle döndü.

Olay, Kocaeli’nin İzmit'e bağlı Gedikli mahallesindeki bir şantiyede meydana geldi. Toprak boşaltma çalışması yapan 06 FG 8201 plakalu kamyon, yağ pompası patlaması sonucu birden alev aldı. Aracın alev aldığını gören şoför ve çevredekiler yangına, yangın tüpleriyle müdahale etti. Giderek büyüyen yangınla başa çıkamayan çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına derhal müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

Çalışan işçilerden Doğan Babür, “Arkadaşım toprağı boşaltmak üzereyken, yağ pompası patladı. Arabayı durdurdu. Motorda yağ olmadığı nedeniyle, motorun sıcağı aracı tutuşturdu. İtfaiyeyi aradık. İtfaiye gelene kadar zaten aracımız küle döndü” dedi.
Yapılan söndürme çalışmalarının sonucunda hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

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