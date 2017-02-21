İzmit’te haftanın 2 günü mahalle gezisi var

Yaklaşık 8 yıl önce Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın başlattığı mahalle inceleme gezilerinin sonuncu Gültepe'de yapıldı.

Yaklaşık 8 yıl önce Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın başlattığı mahalle inceleme gezilerinin sonuncu Gültepe'de yapıldı. Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye Meclis üyesi Yusuf Sami Çınar, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürlerinin yer aldığı inceleme gezisinde Gültepe muhtarı Yusuf Çevik de hazır bulundu. Başkan Vekili Bulut ve beraberindekiler cadde ve sokakları tek tek gezerek eksikleri yerinde gördüler.

Muhtar Çevik'in de mahallesiyle ilgili istek ve şikayetlerini dile getirdiği inceleme gezisi sırasında semt pazarı da ziyaret edildi. Belediye Başkan Vekili Bulut, pazarcı esnafına hayırlı kazançlar dileğinde bulunup vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.