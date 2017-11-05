İzmit’te harabe yapılar yıkılıyor

İzmit Belediyesi tarafından 2017 yılında 32 adet metruk yapı yıkılarak görüntü kirliliğinin ve olası tehlikelerin önüne geçildi. Yaklaşık 8 yıldır şehir genelinde tehlike oluşturan eski yapıların yıkılmasıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü belirte Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan yapıların yıkılması için bazen uzun süreçler gerekiyor. Yapıların sahiplerini bulup bunları ikna etmek, ikna olmayanların mahkeme süreçleri bazen uzun zaman almasına rağmen bu konuda oldukça kararlı hareket ediyoruz. 8 yılı aşkın zamandır 500’ün üzerinde kullanılmayan, harabe olmuş yapıyı yıktık. Böylelikle şehrimize adeta nefes aldırdık. Bu konudaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz” dediler.

Mahalle aralarında tehlike oluşturan yapıların yıkılması sonrasında memnun kalan vatandaşlar ise İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.

Öte yandan özellikle Kentsel Dönüşüm Yasası çerçevesinde şehrin muhtelif yerlerindeki binaların yıkılması sırasında İzmit Belediyesi oldukça hassas davranıyor. Belediye yetkilileri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi yasası kapsamındaki binaların yıkımının yakından takip edildiğini, gerekli can ve mal güvenliğinin en üst seviyede olmasına ayrı bir önem veriliğini belirterek, “Gerekli önlemler alınmadan yapıların yıkılmasına kesinlikle izin verilmiyor. Binalar yıkılmadan önce mutlaka can ve mal güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor” dediler.