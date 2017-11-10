İzmit'te hayat durdu
İzmit'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda edişinin 79'uncu yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.
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10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiği anda İzmit'te de hayat durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Cumhuriyet Parkı ve çevresindeki sokaklarda inşaat işçileri mesaiye ara verdi. Evine ve işine gitmek için dışarıda bulunanlar saygı duruşuna geçti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte D-100 karayolunda da ulaşım durdu. Duraklarda, yaya köprüsü üzerinde, üst geçit merdivenlerinden çıkanlar, D-100 karayolunda araçlarında inen sürücüler iki dakikalık saygı duruşunun arından yollarına devam ettiler.
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