  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Kocaeli 7 °C

İzmit’te her ay 150 ton cam toplanıyor

»
İzmit’te her ay 150 ton cam toplanıyor
İzmit Belediyesi ilçe genelindeki geri dönüşüm ve atık toplama çalışmalarına devam ediyor. 

İzmit’te ayda ortalama 150 ton atık cam toplanarak geri dönüşümü sağlanıyor.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, şehrin 135 noktasına cam kumbaraları konulduğunu belirterek, ”Doğada bazı maddelerin tamamı dönüştürülemezken camın tamamı kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden dönüştürülebilmektedir. Yapılan araştırmalara göre, geri dönüşmüş camı eritmek için gereken enerji yeni cam şişe yapmak için gereken hammaddeyi eritmekten daha azdır. Bir şişe geri dönüşümünden sağlanan enerji, bir televizyonu bir buçuk saat çalıştırmak için yeterlidir. Cam kum, soda ve kireç olmak üzere 3 maddeden oluşmaktadır. Bu malzemeler, bin 500 dereceye kadar ısıtılarak eritilir. Cam üretiminde ortaya çıkan gazlar ve sıvı atıklar mutlaka filtre ve arıtma işlemlerinden geçmektedir. Yüzde 100 oranında geri dönüşlü olan cam, çevreden toplanıp, renk ayrımı, temizleme, yıkama ve öğütme işlemlerinden geçtikten sonra yeniden üretime kazandırılır” dedi.

Bu haber toplam 57 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaosmanoğlu, "Her kurum üzerine düşeni yapacaktır"16 Şubat 2017 Perşembe 11:30
  • Alevilerden Gülüzar Ateş’e destek ziyareti14 Şubat 2017 Salı 15:00
  • Çayırova Özgürlük Caddesi yenileniyor14 Şubat 2017 Salı 13:17
  • Başkan Doğan, 'Zor bir dönemi geçiriyoruz'14 Şubat 2017 Salı 11:27
  • Demokrasi Girişimi’nden anayasa paneli14 Şubat 2017 Salı 10:32
  • Başiskele’de alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor13 Şubat 2017 Pazartesi 11:32
  • Gebze-Darıca metrosu için ilk adım 2018'de12 Şubat 2017 Pazar 18:22
  • O bölgeye tünel kavşak12 Şubat 2017 Pazar 14:20
  •  İZAYDAŞ, KYÖD heyetini ağırladı12 Şubat 2017 Pazar 11:27
  • Bakteriler çevredeki havayı temizleyecek12 Şubat 2017 Pazar 10:12
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Palyatif Bakım Merkezi
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti