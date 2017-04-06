İzmit'te hurdalıkta yangın! 1 yaralı

İzmit'te hurdalıkta çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Sanayi Mahallesi Gök Mavi Sokak üzerinde bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangında Emre E.(19) elinden hafif yaralandı. Hurdalıktan çıkan alevleri ve dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

ELİNDEN HAFİF YARALANDI

Hurdalık alanda malzemelerini yangından kurtarmak isterken Emre E. elinden hafif yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı Emre E.'ye olay yerinde müdahale ederek tedavi etti. Polis ekipleri ise yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ