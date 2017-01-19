İzmit'te 'huzur 41' operasyonu! 5 gözaltı

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü, sabah saat 07.30 sıralarında 300 polisin katılımı ile İzmit’in batısında geniş çaplı bir operasyon yaptı.

İzmit Serdar, Yenidoğan ve Gültepe bölgelerindeki operasyona 300 civarında polisin katıldığı belirtildi. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER İl Asayiş Şube Müdürlüğü'nün öncülüğünde 300 emniyet personeli eşliğinde düzenlenen operasyon kapsamında, çeşitli adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda hırsızlık, yankesicilik, kasten öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 5 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden G. S. isimli şahsın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ayrıca operasyonlarda 2 adet av tüfeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pompalı silah, 1 adet ruhsatsız silah, 36 adet mermi ve küçük miktarda esrar ve bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar, adliyeye sevk edildi. Kerim YAVUZ

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