İzmit'te iğrenç iddia:Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İzmit’te sokak köpeğine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen R.K(47) isimli şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanınca darp edilerek polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere ve iddialara göre; İzmit Bayındırlık Kalıcı Konutları Kuvvayı Milliye Caddesi mevkiinde bir kişinin köpeğe tecavüz ederken yakalandığı iddia edildi. Yeşil alanda bulunan bir çardağın içinde köpeğe tecavüz ederken vatandaşlar tarafından yakalanarak dövülen ve çevredeki diğer vatandaşlar tarafından kurtarılan şahıs polis ekiplerine teslim edildi. Linç edilmekten kurtarılan şahıs, polis ekipleri tarafından Bekirpaşa Polis Karakolu'na götürüldü.