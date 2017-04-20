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İzmit'te iğrenç iddiaya gözaltı

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İzmit'te iğrenç iddiaya gözaltı
İzmit ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

İzmit’te meydana gelen olayda 37 yaşındaki S.B isimli şahısın 15 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. İddiaya göre İzmit Doğukışla Parkı'nda S.B. 15 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel organını gösterip elle taciz etti. Konu ile ilgili gerekli işlemleri başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği Ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

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