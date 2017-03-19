İzmit'te iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı

İzmit'te iki aracın karıştığı trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresinde 41 HK 395 plakalı otomobil, yolun solunda bulunan restoranlara dönüş yapmak isterken N.Ç. idaresindeki 41 AN 198 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta ağır hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 1’i çocuk 5 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla SEKA Devlet ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.