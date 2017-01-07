İzmit'te inanılmaz olay

İzmit'te psikolojisi bozuk olduğu ileri sürülen bir kamyon sürücüsü mağazaya kamyonla daldı. Sürücü gözaltına alınırken, bomba uzmanı ekipler kamyonda inceleme yaptı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kısa bir süre önce askerden gelen, psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen Emre T. dehşet saçtı.

Diğer araç sürücülerini uyardı

Mağaza önüne park eden araçları fark eden Emre T., “Çekilin. Oraya park etmeyin” diye uyardı. Daha sonra yol kenarına park ettiği kamyona binen Emre T. hızla gelerek mağazanın duvarına çarptı. Duvarın bir kısmı hasar görürken, mağaza çalışanları ve müşteriler kısa süreli panik yaşadı. Sürücü hemen kamyondan indirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Olayın ardından, mağaza çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları kamyon çevresinden uzaklaştırdı.

Bomba uzmanı köpek kamyonda inceleme yaptı

Olay yerine gelen ekipler kamyon çevresinde güvenlik önlemi aldı çekti. Daha sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı bomba uzmanları çağrıldı. Bomba uzmanı 'Avi' isimli köpekte olay yerine getirildi. Avi kamyonda bomba aradı. Ancak bomba uzmanı köpek herhangi bir tepki verdi. Bomba uzmanları, temizlik malzemesi yüklü kamyonun üzerinde bulunan brandayı da kaldırarak geniş bir inceleme yaptı. Ancak araçta herhangi bir bomba izine rastlanmadı. Sürücü ilk önce hastaneye, ardından ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye 'Mala zarar verme' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.