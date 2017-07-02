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İzmit'te intihar girişimi

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İzmit'te intihar girişimi
18 yaşındaki genç intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre,İzmit Yuvam Akarca Mahallesi Yuvam Akarca Konutları B-2 Blok adresinde meydana gelen olayda, binada ikamet eden bir şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahsın yakınları ve  bina sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Dairede kilitli bulunan ve 18 yaşında olduğu öğrenilen şahıs, polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Kerim YAVUZ
 

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