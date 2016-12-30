İzmit’te işyerleri yılbaşı öncesinde denetlendi

İzmit Belediyesi, yılbaşı öncesinde kuruyemiş ve benzeri ürün satan işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yılbaşı öncesinde kuruyemiş ve benzeri ürün satan işyerlerinde denetim yaptı. İzmit’te faaliyet gösteren 26 işyerinde yapılan denetimlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihleri, satış etiketleri ve ürünlerin muhafaza koşulları denetlendi. Denetim yapılan işletmelerde halk sağlığını tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Şehir genelinde zabıta ekiplerimiz yıl boyunca denetimlerini sürdürüyorlar. İzmit’te vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atacak hiçbir koşula izin verilmez” şeklinde konuştu.