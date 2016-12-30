  • BIST 78.139
  • Altın 130,899
  • Dolar 3,5168
  • Euro 3,7146
  • Kocaeli 2 °C

İzmit’te işyerleri yılbaşı öncesinde denetlendi

»
İzmit’te işyerleri yılbaşı öncesinde denetlendi
İzmit Belediyesi, yılbaşı öncesinde kuruyemiş ve benzeri ürün satan işyerlerinde denetim gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yılbaşı öncesinde kuruyemiş ve benzeri ürün satan işyerlerinde denetim yaptı. İzmit’te faaliyet gösteren 26 işyerinde yapılan denetimlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihleri, satış etiketleri ve ürünlerin muhafaza koşulları denetlendi. Denetim yapılan işletmelerde halk sağlığını tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Şehir genelinde zabıta ekiplerimiz yıl boyunca denetimlerini sürdürüyorlar. İzmit’te vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atacak hiçbir koşula izin verilmez” şeklinde konuştu.

Bu haber toplam 114 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençler bu zirveyi çok sevdi30 Aralık 2016 Cuma 16:33
  • EYDEM’de yüzler daima gülüyor30 Aralık 2016 Cuma 16:27
  • Akmeşe’de inceleme turu30 Aralık 2016 Cuma 16:19
  • Büyükşehir’den Gebze’ye beş yeni otobüs güzergahı30 Aralık 2016 Cuma 14:50
  • Çöken istinat duvarında tahliye işlemleri başladı30 Aralık 2016 Cuma 13:18
  • Kartepe’de karla mücadele çalışmaları sürüyor30 Aralık 2016 Cuma 12:39
  • 1.5 metre karda, hasta kurtarma seferberliği30 Aralık 2016 Cuma 12:29
  • Sürücü kurslarının sorunları KOTO’da konuşuldu30 Aralık 2016 Cuma 12:16
  • İzmit’te kaçak yapılaşmaya geçit yok30 Aralık 2016 Cuma 12:15
  • Başkan Üzülmez, dereceye girenlere ödüllerini verdi30 Aralık 2016 Cuma 12:13
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Tramvay’da hedef: 21 Nisan
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti