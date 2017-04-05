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İzmit’te kaç sandık olacak?

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İzmit’te kaç sandık olacak?
16 Nisan’daki referandum için seçim kurullarındaki hazırlıklar yoğunlaştı.

İzmit 1. İlçe sandık görevlileri için 12 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te, İzmit 2. İlçe sandık görevlileri için de 13 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde eğitim verilecek.

YAHYA KAPTAN’A SPOR SALONUNA

Kocaeli Adalet Sarayı’nda bulunan İzmit İlçe Seçim Kurulu, 16 Nisan tarihindeki referandum için çalışmalarını daha rahat sürdürebilmek adına geçtiğimiz hafta Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’na taşındı.

İzmit’te köyler dahil tüm mahallelerde toplam 689 sandık kurulacak. Buna göre seçim günü İzmit 1. İlçede 273, 2. İlçede ise 416 sandık kurulacak. SDKM’deki eğitimde sandık kurullarında görev yapacaklara referandum günü yapılacak çalışmalar anlatılacak, nelerin uygulanacağı gösterilecek. Bu arada sandık başkanlarına referandumda kullanılacak malzemelerin yer aldığı torbalar da teslim edilecek.

YAKLAŞIK 50 PERSONEL ÇALIŞACAK

16 Nisan akşamı ise Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’na yoğun bir çalışma olacak. Şu an salonda 1 müdür ve 2 katip çalışıyor. Seçim akşamı ise geçici personeller de hazır bulunacak. Yaklaşık 50 kişilik personel torba teslimi ve veri girişi işlemi yapacak.

16 Nisan akşamı sandıklar kapandıktan oy pusulaları ve torbalar, mühürlü olarak spor salonuna getirilecek. Sandıkların tutanakları bilgisayara yüklenecek. İzmit 1. ve 2. İlçenin sonucu birleştirilerek İl Seçim Kurulu’na gönderilecek. Buradan ise toplu sonuç Ankara’ya ulaştırılacak. Bu arada, İzmit’te bazı mahallelerde kurulacak sandıklar ve seçmen sayıları da şöyle: Akçakoca: 1732 seçmen, 5 sandık, Cedit: 5524 seçmen, 14 sandık, Çukurbağ: 2910 seçmen, 8 sandık, Akmeşe: 595 seçmen 2 sandık, Alikahya Atatürk: 5160 seçmen 13 sandık, Bekirdere: 6760 seçmen 18 sandık.

Çiğdem Armağan

 

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