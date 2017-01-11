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İzmit'te kadınlar için mis kokulu proje

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İzmit'te kadınlar için mis kokulu proje
‘Mis kokulu kazançlar’

Akpınar Sosyal Yardımlaşma Vakfı TOKİ konutlarında yaşayan kadınlara yönelik “Mis Kokulu Kazançlar” konulu proje ile kadınların en önemli sorunlarından biri olan istihdam ve aile bütçesine katkı sağlama konularında kadınlar desteklenerek mesleki beceri edinmeleri, kişisel kapasitelerini artırmaları ve özgüven kazanmaları amaçlanıyor.  

KADINLAR OKUMA YAZMA ÖĞRENİP, MESLEKİ BECERİ KAZANACAK
İzmit Belediyesi yetkilileri, projenin dar gelirli vatandaşların yaşadığı bir bölge olan Akpınar’daki Sosyal Yardımlaşma Vakfı konutlarındaki kadınların istihdamına yönelik olduğunu belirterek "Proje 30 kadın ile yürütülecektir. Proje süresince kadınlara mesleki beceri kazandırılacak, teorik ve pratik bilgi birlikte verilecek ve kişisel gelişimleri desteklenecektir. Kadınlara okuma yazma, lavanta yetiştiriciliği, sabun yapımı, nikah şekeri yapımı gibi kurslar verilecek. Eğitimler konusunda Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programı’ndan teknik destek alınıyor. Projenin hedefleri arasında yoksulluğun azaltılması, cinsiyet eşitliği, kırsal kalkınma ve eğitim bulunmaktadır” dediler.

KADINLAR ÇOK HEYECANLI
Mis Kokulu Kazançlar Projesinin uygulama merkezinin Akpınar’daki Sosyal Yardımlaşma Vakfı Toki Konutları olduğu ve bunun için de yer hazırlandığı kaydedildi. Yerinin hazırlanmasında projede yer alacak kadınların heyecanı görülmeye değerdi.  Proje kapsamında bölgeye 1800 adet lavanta fidesi ekiminin de gerçekleştirileceği açıklandı. Proje kapsamında ilk etapta okuma yazma kursu düzenleneceği da ifade edildi.
 

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