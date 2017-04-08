İzmit'te kamyon terörü

D-100 Karayolu İzmit geçişinde benzer pek çok kaza yaşanmasına, pek çok can yanmasına rağmen, hala kamyonlar şehir içinde seyrediyor.

D-100 Karayolu İzmit geçişinde benzer pek çok kaza yaşanmasına, pek çok can yanmasına rağmen, hala kamyonlar şehir içinde seyrediyor. Bu gece sabaha karşı saat 03.00 sıralarında D-100 İzmit geçişinde Körfez Mahallesi yeni Valilik binası yakınlarında yol kenarına park eden 34 KL 4450 dorse plakalı TIR’ın altına İstanbul yönüne giden 06 FJ 4308 plakalı otomobil girdi.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

Kazada, Ankara plakalı otomobil, adeta duran TIR’ın altına gömüldü ve parçalandı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, parçalanan otomobilin içinde sıkışan iki kişiyi güçlükle çıkartıp hastaneye kaldırdılar.

D-100'de can pazarı

YOL KENARINDA PARK YAPILMASIN

İlimiz, TIR’ların cirit attığı bir bölge. Kamyonlar, TIR’lar için yeterli otopark bulunmadığı biliniyor. Şehrin her yerinde, mahalle aralarında olduğu gibi ana yolların kenarlarında da TIR’lar park yapıyor. Trafik ekiplerinin bu parkları mutlaka önlemesi, geceyi şehirde geçiren bütün kamyonlar için park alanlarının yapılması gerekiyor.

* Hafriyat kamyonları kopuk uçurtma gibi

İlimizde özellikle İzmit, Derince ve Körfez ilçelerde son aylarda hafriyat kamyonlarının yarattığı riskler ciddi tehlike yaratıyor. Hafriyat yükünü bir an önce boşaltmaya götüren kamyonlar, hem dolu, hem boş hallerinde her türlü denetimden uzak ve hiçbir kuralı dikkate almadan kopuk uçurtma gibi seyrediyorlar.

ARABAYI ALTINA ALDI

D-100 İzmit geçişinde hemen her gün kazanın meydana geldiği en tehlikeli bölge, İstanbul yönüne gidişte, Kandıra sapağını geçtikten sonra, şehir merkezine girişi sağlayan yan yol girişi. Bugün öğle saatlerinde bu bölgede 34 SH 0385 plakalı hafriyat kamyonu, yoğun trafik içinde hızla giderken, 34 VM 6996 plakalı otomobili altına aldı. Kaza, otomobil sürücüsünün yaralanmasıyla atlatıldı. Ancak zaten bölgede sıkışık olan trafik, uzun süre kilitlenip kaldı.

Hafriyat kamyonu çarptı sürücü şoka girdi!

HAFRİYAT KAMYONLARI DENETLENMELİ

İlimizde karayollarının trafik yükü zaten çok ağır. Çevredeki pek çok yol ve bina inşaatında çalışan hafriyat kamyonları, bu yoğun trafik içinde çok hızlı seyrediyorlar. Trafik ekiplerinin bu araçların denetimine daha fazla önem vermesi, özellikle hız sınırını aşan hafriyat kamyonlarının mutlaka men edilmesi gerekiyor.