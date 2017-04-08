  • BIST 88.497
  • Altın 150,407
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • Kocaeli 5 °C

İzmit'te kamyon terörü

»
İzmit'te kamyon terörü
D-100 Karayolu İzmit geçişinde benzer pek çok kaza yaşanmasına, pek çok can yanmasına rağmen, hala kamyonlar şehir içinde seyrediyor.

D-100 Karayolu İzmit geçişinde benzer pek çok kaza yaşanmasına, pek çok can yanmasına rağmen, hala kamyonlar şehir içinde seyrediyor. Bu gece sabaha karşı saat 03.00 sıralarında D-100 İzmit geçişinde Körfez Mahallesi yeni Valilik binası yakınlarında yol kenarına park eden 34 KL 4450 dorse plakalı TIR’ın altına İstanbul yönüne giden 06 FJ 4308 plakalı otomobil girdi.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

 Kazada, Ankara plakalı otomobil, adeta duran TIR’ın altına gömüldü ve parçalandı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, parçalanan otomobilin içinde sıkışan iki kişiyi güçlükle çıkartıp hastaneye kaldırdılar. 

D-100'de can pazarı

YOL KENARINDA PARK YAPILMASIN

İlimiz, TIR’ların cirit attığı bir bölge. Kamyonlar, TIR’lar için yeterli otopark bulunmadığı biliniyor. Şehrin her yerinde, mahalle aralarında olduğu gibi ana yolların kenarlarında da TIR’lar park yapıyor. Trafik ekiplerinin bu parkları mutlaka önlemesi, geceyi şehirde geçiren bütün kamyonlar için park alanlarının yapılması gerekiyor. 

* Hafriyat kamyonları kopuk uçurtma gibi 

İlimizde özellikle İzmit, Derince ve Körfez ilçelerde son aylarda hafriyat kamyonlarının yarattığı riskler ciddi tehlike yaratıyor. Hafriyat yükünü bir an önce boşaltmaya götüren kamyonlar, hem dolu, hem boş hallerinde her türlü denetimden uzak ve hiçbir kuralı dikkate almadan kopuk uçurtma gibi seyrediyorlar. 

ARABAYI ALTINA ALDI

D-100 İzmit geçişinde hemen her gün kazanın meydana geldiği en tehlikeli bölge, İstanbul yönüne gidişte, Kandıra sapağını geçtikten sonra, şehir merkezine girişi sağlayan yan yol girişi.  Bugün öğle saatlerinde bu bölgede 34 SH 0385 plakalı hafriyat kamyonu, yoğun trafik içinde hızla giderken, 34 VM 6996 plakalı otomobili altına aldı. Kaza, otomobil sürücüsünün yaralanmasıyla atlatıldı. Ancak zaten bölgede sıkışık olan trafik, uzun süre kilitlenip kaldı.

Hafriyat kamyonu çarptı sürücü şoka girdi!

HAFRİYAT KAMYONLARI DENETLENMELİ

İlimizde karayollarının trafik yükü zaten çok ağır. Çevredeki pek çok yol ve bina inşaatında çalışan hafriyat kamyonları, bu yoğun trafik içinde çok hızlı seyrediyorlar. Trafik ekiplerinin bu araçların denetimine daha fazla önem vermesi, özellikle hız sınırını aşan hafriyat kamyonlarının mutlaka men edilmesi gerekiyor. 

 

Bu haber toplam 2355 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 2
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Takla atan otomobilden, burnu bile kanamadan çıktı08 Nisan 2017 Cumartesi 09:00
  • Gebze'de 1 çocuk babası kendini astı07 Nisan 2017 Cuma 21:47
  • FETÖ'den 4 emniyet mensubu hakim karşısına çıktı07 Nisan 2017 Cuma 21:05
  • Uygun hakimi ayarlamak için yazı göndermişler07 Nisan 2017 Cuma 19:05
  • Kocaeli Emniyeti'nden çok önemli uyarı!07 Nisan 2017 Cuma 18:07
  • Kaldırıma yığıldı, sağlık ekiplerine direndi! Nedeni...07 Nisan 2017 Cuma 16:51
  • Oyuncak silahlı soyguncu böyle yakalandı07 Nisan 2017 Cuma 16:08
  • Bu kez 7 katlı binadan atlamaya kalktı07 Nisan 2017 Cuma 15:21
  • Dr. İsmail Pehlivan Aydın’da tutuklandı07 Nisan 2017 Cuma 15:00
  • Motosikletle öğrenciye çarptı07 Nisan 2017 Cuma 14:58
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti