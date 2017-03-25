İzmit'te kardeşini bıçak ve sopayla öldürdü

İzmit'te, Hakan Aygül (46), tartışma sonrası çıkan kavgada kardeşi Erkan Aygül'ü (40) sopayla başına vurup, bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Teyzibayırı Mahallesi Kaymaz Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Erkan Aygül (40) kardeşi Hakan Aygül’ün evine geldi. İki kardeş arasında yaşanan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

SOPAYLA VURUP SONRA DA BIÇAKLADI

İddiaya göre kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Hakan Aygül, sopayla Erkan Aygül'ün başına vurdu, ardından da kulak ardından ve göğüs bölgesinden bıçakladı. Erkan Aygül yere yığılırken, evde bulunanlar hemen 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Erkan Aygül'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Evli ve 3 çocuk sahibi Hakan Aygül gözaltına alınırken, Erkan Aygül’ün cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Asri Mezarlık Morgu'na kaldırıldı. Ailevi sorunları olduğu ve psikolojik problemleri bulunduğu ileri sürülen Erkan Aygül’ün cenazesinin Bağçeşme Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Bağçeşme Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

KERİM YAVUZ