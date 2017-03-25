İzmit'te kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

İzmit'te, kardeşi Erkan Aygül'ü (40) öldüren Hakan Aygül (46), tutuklandı.

İzmit'te yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Hakan Aygül (46), bu gece 01.30 sıralarında evine gidip tartıştığı kardeşi Erkan Aygül’ün başına sopayla vurmuş, ardından da kulak ve göğüs bölgesinden bıçaklamıştı. Erkan Aygül olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı kardeşi ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.Zanlı savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerim YAVUZ

İzmit'te kardeş cinayeti! Önce sopayla vurdu sonra da...