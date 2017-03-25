İzmit'te kardeşini öldüren zanlı tutuklandı! İşte cinayetin nedeni

İzmit'te, kardeşi Erkan Aygül'ü (40) öldüren Hakan Aygül (46), tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İzmit Terzibayırı Mahallesi Kaymaz Sokak'ta çıkan tartışmada kardeşi Erkan Aygül'ü (40) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan ağabey Hakan Aygül, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada Ağabey Aygül'ün ifadesinde, gece geç saatlerde evine gelen kardeşi Erkan Aygül'ün kendisinden para istediği ancak para vermeyi reddettiği için aralarında tartışmaya başladıklarını, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kendisine bıçak çeken kardeşinin başına levyeyle vurduğu ve boğuşma esnasında karın boşluğundan bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Kerim YAVUZ

İzmit'te kardeş cinayeti! Önce sopayla vurdu sonra da...