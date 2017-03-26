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İzmit'te kedi kurtarma operasyonu

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İzmit'te kedi kurtarma operasyonu
İzmit'te parmaklıklara sıkışan talihsiz kedi, itfaiye ekiplerinin bir saat süren operasyonunun ardından parmaklıklar kesilerek kurtarıldı. 

Olay, İzmit  Cedit Mahallesi Şen Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, çiftleşmek isteyen kediler bir birleri ile kavga ederken, kedilerden birisinin ayağı, evin penceresinde bulunan parmaklıklara sıkıştı. Kedi kendi çabaları ile parmaklıklardan kurtulamayınca devreye vatandaşlar girdi. Bir vatandaş kediyi kurtarmak için hamle yapınca, kedinin hışmına uğradı. Acı çeken kedi vatandaşın elini yaraladı.

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Kediyi kurtaramayan vatandaşlar durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi bir file içine alarak hareket etmesini engelledi. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen, kedi hareket ettiği için bulunduğu yerden kurtarılamadı. Bunun üzerine kedilere bakan hayvansever vatandaş, olay yerine veteriner hekim çağırdı. Kedinin sıkıştığı yere gelen veteriner hekim ilk olarak sakinleştirici iğne vurdu. Kedinin sakinleşmesine üzerine ise itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Parmaklıkların kesilmesinin ardından kedi bacağındaki demir ile bir kutuya konuldu. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Vatandaşlar ise operasyonu meraklı gözlerle izledi.

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Kedilere bakan hayvansever kadın ise “Mart ayında çiftleşme zamanları. Sinirli oluyorlar. Birbirleri ile kavga ederken birinin ayağı sıkıştı ve biz çıkartamadık” dedi. Hayvansever kadın yaklaşık bir saat uğraşan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Kedi ise tedavisi yapılmak üzere veteriner kliniğine götürüldü.

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