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İzmit'te kedi kurtarma operasyonu

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İzmit'te kedi kurtarma operasyonu
İzmit'te anneleri tarafından 3 katlı bir binanın bacasına bırakılan iki yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı. 

Olay İzmit Ömerağa Mahallesi Tahsin Marmara sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Karahasan adlı iş yeri sahibi, 3 katlı binana bulunan iş yerinin çatısındaki kömürlükte bir kedinin iki yavru doğurduğunu fark etti. Bir süre sonra kömürlükten yavruları çıkaran Karahasan, yavruları çatı kenarındaki kısıma yerleştirdi. Yavruların kömürlükten çıkarıldığını fark eden anne kedi ise iki yavrusunu alarak çatıdaki bir mutfak bacasının içine bıraktı. İki ay baca içerisinde büyüyen yavrular, miyavlamaya başlayınca ise iş yeri sahibi Karahasan çatıyı kontrol etmeye çıktı. Karahasan, çatıya çıktığında iki kedi yavrusunun baca içerisinde mahsur kaldığını fark ederek itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun süren çalışma sonrasında özel aletlerle iki kedi yavrusunu baca içerisinden çıkarmayı başardı. Baca içerisinden çıkarılan yavru kediler daha sonra doğaya bırakıldı.

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