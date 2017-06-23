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İzmit'te kimyasal alarm: 'Tehlikeli ve öldürücü madde!'

İzmit'te kimyasal alarm: 'Tehlikeli ve öldürücü madde!'
İzmit ilçesinde bir kargo dağıtım merkezinde içinde kimyasal madde olan kolide yaşanan sızıntıdan etkilenerek zehirlendiğinden şüphelenilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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