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İzmit'te kimyasal alarm: 'Tehlikeli ve öldürücü madde!'
İzmit'te kimyasal alarm: 'Tehlikeli ve öldürücü madde!'
İzmit ilçesinde bir kargo dağıtım merkezinde içinde kimyasal madde olan kolide yaşanan sızıntıdan etkilenerek zehirlendiğinden şüphelenilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
23 Haziran 2017 Cuma 23:35
İzlenme: 149
Etiketler:
Kocaeli
,
kimyasal alarm
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.