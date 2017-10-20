İzmit'te konteynırlar zarar görüyor!

Şehrin dört bir yanında bulunan çok sayıda konteynırın kullanım hatası ve kasıtlı olarak hasarlı hale geldiğini söyleyen yetkililer, “Bir ay içinde hasarlı hale gelen 164 adet metal, 33 de plastik konteynırın tamiri yapıldı. 41 adet konteynır ise tamir edilemediği için hurdaya çıktı. Bazı konteynırlar kasıtlı olarak, bazıları da çöp yerine inşaat atığı, moloz, ağaç dalı gibi atıklar yüzünden hasarlı hale gelmektedir. Tamir edilebilecek konteynırları kısa süre içinde tamir ederken, tamir edilemeyeceklerin yerine de yenilerini bırakıyoruz. Bir ay içinde şehrin muhtelif yerlerine 128 adet yeni konteynır konuldu. Vatandaşlardan konteynırlara zarar vermemelerini, zarar verenleri de 444 41 00 numaralı telefona haber vermelerini istiyoruz” dediler.