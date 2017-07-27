İzmit'te korkulu anlar! Doğalgaz borusu patlayınca...

İzmit'te meydana gelen olayda bir beton pompası doğalgaz borusunun patlamasına neden oldu. Patlamadan kaynaklı çıkan yangında bir evin mutfağında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgi ve iddialara göre İzmit Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak üzerindeki bir inşaat alanına gelen beton pompası, beton dökmek için yere destek ayakları yerleştirilirken üst tarafı elektrik tellerine değdi. Beton pompasının ayakları yere yerleştirilince beton çöktü ve doğalgaz borusu patladı. Bu esnada sokak üzerinde 2 katlı bir evde oturan Erol Doğan ve alt katta oturan kardeşi İbrahim Doğan’ın evindeki doğalgaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle İbrahim Doğan’ın evinin mutfağında yangın çıktı.

YANGINI BEZLE SÖNDÜRMEK İSTERKEN…

Durum hemen 112 Acil, itfaiye, polis ve İZGAZ ekiplerine bildirildi. Yangına müdahale etmek isteyen ev sahibi İbrahim Doğan, bez parçasıyla yangına müdahale etmek isterken ellerinde yanıklar oluştu. Olay yerine gelen İZGAZ ekipleri ilk önce doğalgaz vanalarını kapattı. Ardından itfaiye yangını büyümeden söndürdü. Sağlık ekipleri ise ellerinde yanıklar oluşan İbrahim Doğan’a tıbbi müdahalede bulunarak eline pansuman yaptı. Polis ekipleri yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.

Yaşadığı korku doldu anları anlatan evli 2 çocuk babası bir fabrikada çalışan İbrahim Doğan, "Kardeşimle binada oturuyoruz. Çocuklar balkondaydı. Beton pompası elektrik teline değdi. Mutfakta kablolar tutuştu. Beton pompasının ayaklarını yere yerleştirilince üstten tele değdi. Beton çöktü. Doğalgaz patladı. Yangın çıktı. Bezle yangını söndürmeye çalışırken ellerimde yanıklar oluştu. Ailem iyi. Sesten etkilendiler biraz.’’ dedi. Komşu Turan Taşkan ise, ‘’ Bütün mahallede doğalgaz ve elektrik sıkıntısı oldu.’’ ifadelerini kullandı.

Kerim YAVUZ