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İzmit'te korkuluk çalışmaları devam ediyor

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İzmit'te korkuluk çalışmaları devam ediyor
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki çalışmaları devam ediyor. 

İzmit Belediyesi Fen İşleri ekiplerince Tepecik Mahallesi’nde bariyer montajı, Serdar ve Terzibayırı mahallerinde de korkuluk çalışması yapıldı.

Tepecik Mahallesi Kemaliye Caddesi’nde araç parkını önlemek için 10 adet bariyer montajı yapıldığını söyleyen yetkililer, ”Serdar Mahallesi Aysel Sokak ile Tunç Sokak’ta 54 metre uzunluğundaki tutamak korkuluk çalışmasında 205 kilogram demir, yine Serdar Mahallesi Mutlu Sokak’taki 43 metrelik korkuluk için de 216 kilogram demir kullanıldı. Tezibayırı Mahallesi Kaymaz Sokak’taki 23 metrelik korkuluk çalışmasında da 365 kilogram demir kullanıldığı kaydedildi.

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