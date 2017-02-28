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İzmit'te korkutan kaza: Yaralılar var

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İzmit'te korkutan kaza: Yaralılar var
İzmit'te iddialara göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Kaza, Salim Dervişoğlu Caddesi Marina mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Sezgin Kara idaresindeki 43 RF 270 plakalı otomobil, iddialara göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Tülay Doğancı ile Fikret Biçe'ye çarptı. Otomobil kaldırıma çarpmanın şiddetiyle de ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar polisi ve 112'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri iki yayaya ve ters dönen otomobilden çıkartılan sürücü Sezgin Kara'ya olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. 

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ

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