  • BIST 88.830
  • Altın 144,952
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli 2 °C

İzmit'te korkutan olay! 14 aylık çocuk balkondan bakmak isterken...

»
İzmit'te korkutan olay! 14 aylık çocuk balkondan bakmak isterken...
İzmit'te balkonda oyun oynayan 14 aylık Doğa Coşkun'un başı balkon demirlerinin arasına sıkıştı. İtfaiye ekibi demiri keserek küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Olay, Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi Alemdar Apartmanı'nda meydana geldi. Ağabeyi ile birlikte oyun oynayan Doğa Coşkun, balkona çıktı. Balkon demirlerinin arasında dışarı bakan Doğa Coşkun başını demirlerin arasına soktu. Doğa Coşkun, başı sıkışınca ağlamaya başladı. 

İTFAİYE KURTARDI

Kardeşinin başının sıkıştığını gören Berkay Coşkun içeride bulunan annesi Serpil Coşkun'a haber verdi. Serpil Coşkun itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi demiri keserek yaklaşık yarım saat sonra küçük çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. 

112 Acil ekibi küçük çocuğu sağlık kontrolünden geçirirken, küçük çocuğun yaşadığı korku yüzüne yansıdı. Annesi Serpil Coşkun, "Ağabeyi Berkay ile birlikte oyun oynuyorlardı. Ağabeyi bir anda bağırarak yardım istedi. Balkona gittiğimde başı balkon demirlerinin arasına sıkışmıştı. Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri gelip demiri keserek yavrumu kurtardı" dedi.

t1-015.jpg

bb2-012.jpg

Bu haber toplam 3190 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartepe yeşil ve maviye boyanıyor17 Şubat 2017 Cuma 14:23
  • KYÖD’te Sevgi Gecesi17 Şubat 2017 Cuma 14:11
  • Köylü Pazarı hareketlendi17 Şubat 2017 Cuma 13:53
  • Eğitim Bir-Sen'den dekana ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 12:35
  • Sokak kütüphanelerine magandalar zarar veriyor17 Şubat 2017 Cuma 10:48
  • Hedef, özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmek17 Şubat 2017 Cuma 10:40
  • Doğan, Ülkem için tarafım17 Şubat 2017 Cuma 10:38
  • Toyota C-HR ile hafta sonunu renklendirin17 Şubat 2017 Cuma 09:05
  • Otobüste sakın uyumayın! Çünkü...16 Şubat 2017 Perşembe 23:22
  • Kamyoncular kolaylık istiyor16 Şubat 2017 Perşembe 22:19
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kültür Tepesi, 28 Haziran’da açılacak
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti