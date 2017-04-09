İzmit'te korkutan yangın

İzmit'te bir güzellik merkezinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Hacı Hasan Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan M. Antalyalı Apartmanı'nın 3. katındaki güzellik merkezinde yangın çıktı. Yakup ve Nilgün Balcı’ya ait olduğu öğrenilen güzellik merkezinde çamaşır kurutma makinesinin elektrik kontağı yapması sonucu yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören bina sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ