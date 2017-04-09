  • BIST 88.497
  • Altın 150,407
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • Kocaeli 12 °C

İzmit'te korkutan yangın

»
İzmit'te korkutan yangın
İzmit'te bir güzellik merkezinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Hacı Hasan Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan M. Antalyalı Apartmanı'nın 3. katındaki güzellik merkezinde yangın çıktı. Yakup ve Nilgün Balcı’ya ait olduğu öğrenilen güzellik merkezinde çamaşır kurutma makinesinin elektrik kontağı yapması sonucu yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören bina sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. 

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ

as-008.jpg

Bu haber toplam 512 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamyonet köprüde asılı kaldı09 Nisan 2017 Pazar 11:26
  • Kapadokya'da balon düştü... Ölü ve yaralılar var09 Nisan 2017 Pazar 09:55
  • İzmit'te kamyon terörü08 Nisan 2017 Cumartesi 22:23
  • Sosyal medyada tartışıp pompalıyla vurdu08 Nisan 2017 Cumartesi 18:45
  • D-100'de hafriyat kamyonu çarptı sürücü şoka girdi08 Nisan 2017 Cumartesi 12:36
  • Önce kovaladı sonra yolu kapattı! Körfez'de film gibi operasyon08 Nisan 2017 Cumartesi 11:26
  • Tam 280 promil! İzmit D-100'de can pazarı08 Nisan 2017 Cumartesi 10:50
  • Oyuncak silahlı soyguncu hakkında karar08 Nisan 2017 Cumartesi 09:59
  • Takla atan otomobilden, burnu bile kanamadan çıktı08 Nisan 2017 Cumartesi 09:00
  • Gebze'de 1 çocuk babası kendini astı07 Nisan 2017 Cuma 21:47
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti