İzmit’te lüks cip dereye uçtu

Olay, İzmit Alikahya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü idaresindeki 41 HJ 952 plakalı lüks cip, köprü üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerleri aşarak dereye uçtu. Kazada kadın sürücü ve yanında bulunan başka bir kadın yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

