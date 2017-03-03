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İzmit'te minik öğrencilerin geri dönüşüm duyarlılığı

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İzmit'te minik öğrencilerin geri dönüşüm duyarlılığı
İzmit'teki geri dönüşüm ve atık toplama çalışmalarına destek vermek isteyen minik öğrencilerin istekleri yerine getirildi. 

Geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları kapsamında İzmit Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’ne başvuran minikler, projeye destek olmak istediklerini söylediler. Öğrencilerin bu talebi anında olumlu karşılık buldu. 
4-6 yaş grubu öğrencilerinin isteğini hemen yerine getirerek onlara ambalaj atık, atık pil kutusu ve atık yağ bidonu veren yetkililer, ”Çevreye duyarlılığınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz. Bizler de sizlere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz” dediler.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerince “Geri Kazanım Geleceği Kazanım” çalışması kapsamından çoğu iş yeri olmak üzere, hastane, okul, kamu kurum ve kuruluşlarına 500 adet iç mekan geri dönüşüm kutusu dağıtıldığı kaydedildi.

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