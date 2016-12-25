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İzmit'te Noel Bayramı kutlandı

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İzmit'te Noel Bayramı kutlandı
İzmit Protestan Kilisesi'nde Noel Bayramı ilahiler okunup şarkılar söylenerek kutlandı.

  İzmit Çukurbağ Mahallesi'nde bulunan İzmit Proteston Kilisesi'ndeki Noel kutlamalarına yaklaşık 30 Hristiyan vatandaş katıldı. Kutlamaya katılanlar polis tarafından üst araması ve çantaları kontrol edildikten sonra kiliseye alındı.

HZ İSA’YA DUA ETTİLER

  Kilise grubu, günün anısına şarkılar ve ilahiler söylerken, kutlamaya katılanlar da dualara eşlik etti.

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BİRBİRİNE KARIŞTIRILMASIN

  Kutlamada Hristiyan cemaati üyesi Artun Tokatlı günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.Tokatlı, “Yılbaşı ve Noel birbirine karıştırılmamalı. Noel Bayramı, Tanrısal Söz’ün İsa Mesih’le beden alıp aramıza doğuşunun kutlandığı bir bayramdır. İsa Mesih, dünyanın tüm günahını kendi bedenine taşıyarak iman eden herkese cennet kapılarını açmıştır. Biz de Noel Bayramı’nda bunu kutluyoruz. Noel Bayramı ile yılbaşı kutlamaları bir tutulmamalıdır” diye konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

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