İzmit’te öğrencilere çevre eğitimi verildi

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitime gönüllü çevre mühendisleri de destek verdi. Yaklaşık 200 öğrenciyi kapsayan eğitimde çevrenin önemi anlatılarak, kullanılmış kağıtların, bitkisel yağların, elektronik atıkların, pillerin çöpe atılmaması istendi. Yetkililer, lavabodan dökülen her damla atık yağın suyu ve toprağı kirlettiğini, elektronik atıklarla pillerin içindeki ağır metallerin çöpe atılması halinde çevre felaketlerine neden olunduğunu anlattılar. Öğrencilerin can kulağı ile dinledikleri eğitim sayesinde çevre kirliğine neden olan bir çok atığın geri dönüştürülerek hem çevre kirliğinin önüne geçildiği hem de ekonomiye ciddi katkılar sağlandığı da ifade edildi. Ulugazi İlkokulu öğrencileri de eğitimde öğrendiklerini evde anne babalarına anlatacaklarını söylediler.